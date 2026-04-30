Lotta allo spaccio nei quartieri di Bari | hashish al parco e cocaina in auto a noleggio cinque arresti

La polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nei quartieri di Bari, mirati a contrastare lo spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati individuati e arrestati cinque soggetti, coinvolti nella vendita di hashish in un parco e di cocaina in auto a noleggio. Le attività di verifica hanno interessato diverse zone della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire attività illecite legate alla droga.

Controlli straordinari della polizia di Stato a Bari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rafforzamento della sicurezza sul territorio.Nel corso dell’ultima settimana sono state identificate 1080 persone, di cui 102 con precedenti di polizia, e controllati 372 veicoli. Elevate.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lotta allo spaccio, hashish e cocaina in un centro di accoglienza: giovane nei guai Lotta allo spaccio di stupefacenti, nei guai un giovane: visto mentre vendeva cocainaI militari, infatti, durante un servizio di istituto volto alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, durante un’attività di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lotta allo spaccio e al degrado, i primi numeri del 2026 della polizia locale; Ferrara. Prosegue senza sosta la lotta allo spaccio nel capoluogo; Lotta allo spaccio, hashish e cocaina in un centro di accoglienza: giovane nei guai; VICENZA | LOTTA ALLO SPACCIO: QUASI 400 DOSI SEQUESTRATE IN 4 MESI DALLA POLIZIA LOCALE. Lotta allo spaccio nei boschi. Controlli dell’Arma nelle CerbaieUn bivacco degli spacciatori smantellato in un bosco di Orentano, cinque esercizi pubblici (tra bar e circoli) controllati, così come 58 persone e 18 veicoli. L’attività di monitoraggio delle vie ... lanazione.it Polizia locale Vicenza: i primi numeri 2026 tra lotta allo spaccio e antidegradoDosi sequestrate, controlli, arresti e operazioni del Nos e dell’antidegrado nei primi mesi. Ecco i numeri e gli interventi della polizia locale di Vicenza. vicenzareport.it Elenchi regionali per il ruolo docenti, Valditara: “Firmato il decreto, un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica”. https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-valditara-firmato-il-decreto-un-altro-passo-a - facebook.com facebook Gli episodi di aggressione e discriminazione contro persone con bandiere ucraine durante le celebrazioni odierne sono assolutamente inaccettabili. La bandiera ucraina è oggi simbolo della lotta per la libertà, l’indipendenza, la democrazia e la vita umana — x.com