Lotta allo spaccio nei quartieri di Bari | hashish al parco e cocaina in auto a noleggio cinque arresti

Da baritoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nei quartieri di Bari, mirati a contrastare lo spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati individuati e arrestati cinque soggetti, coinvolti nella vendita di hashish in un parco e di cocaina in auto a noleggio. Le attività di verifica hanno interessato diverse zone della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire attività illecite legate alla droga.

Controlli straordinari della polizia di Stato a Bari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rafforzamento della sicurezza sul territorio.Nel corso dell’ultima settimana sono state identificate 1080 persone, di cui 102 con precedenti di polizia, e controllati 372 veicoli. Elevate.🔗 Leggi su Baritoday.it

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