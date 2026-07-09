Napoli rinforzo a sorpresa in attacco | Allegri al settimo cielo

Notizia in breve

Il Napoli sta finalizzando un acquisto in attacco, considerato un rinforzo importante. La società sta lavorando anche per ridurre il numero di giocatori in rosa, cedendo quelli in esubero. Nel frattempo, il club ha concluso un affare significativo che ha suscitato entusiasmo tra i dirigenti. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta l’annuncio ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sul nome del calciatore coinvolto.