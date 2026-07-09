Napoli rinforzo a sorpresa in attacco | Allegri al settimo cielo
Il Napoli sta finalizzando un acquisto in attacco, considerato un rinforzo importante. La società sta lavorando anche per ridurre il numero di giocatori in rosa, cedendo quelli in esubero. Nel frattempo, il club ha concluso un affare significativo che ha suscitato entusiasmo tra i dirigenti. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta l’annuncio ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sul nome del calciatore coinvolto.
La società partenopea sta definendo in queste ore un acquisto davvero molto interessante: ecco chi arriva. L’obiettivo principale è quello di sfoltire la rosa e di cedere tutti i calciatori in esubero, ma intanto il Napoli non sta a guardare in entrata e mette a segno un colpo davvero interessante. La società partenopea, infatti, è vicinissima all’acquisto di Oscar Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 che gioca attualmente nel Boca Juniors. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore l’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, secondo cui il presidente Aurelio... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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