Dal Sassuolo al Napoli | spunta una nuovo rinforzo per l’attacco azzurro
Un nuovo possibile acquisto si aggiunge al mercato del Napoli. Manna ha accelerato le trattative e Beppe Riso ha proposto l’attaccante del Sassuolo come rinforzo per la squadra. La società sta valutando l’ipotesi di portare l’attaccante nel club, ma non sono ancora stati definiti i dettagli dell’operazione. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali.
Manna accelera sul mercato offensivo del Napoli: Beppe Riso ha proposto Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, come opzione per rinforzare l’attacco azzurro. Pinamonti al Napoli: la proposta del solito Riso. Come rivela Il Mattino, il procuratore Beppe Riso ha sottoposto al Napoli il profilo di Pinamonti quale alternativa tattica in avanti. Il Sassuolo potrebbe liberarlo: le condizioni economiche rimangono il discrimine principale per una trattativa concreta. Allegri non esclude nulla, ma valuta con pragmatismo ogni soluzione, compresa quella Lucca. La situazione dell’ex Udinese rimane centrale nelle valutazioni tecniche. Il club non accetta svendite: se non giunge un’offerta economicamente sostenibile, il centravanti rimarrà nel progetto azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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