Dal Sassuolo al Napoli | spunta una nuovo rinforzo per l’attacco azzurro

Notizia in breve

Un nuovo possibile acquisto si aggiunge al mercato del Napoli. Manna ha accelerato le trattative e Beppe Riso ha proposto l’attaccante del Sassuolo come rinforzo per la squadra. La società sta valutando l’ipotesi di portare l’attaccante nel club, ma non sono ancora stati definiti i dettagli dell’operazione. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali.