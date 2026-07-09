Napoli Presero 66 chili di coca da un carico sequestrato al clan | tre carabinieri condannati in appello
Tre carabinieri sono stati condannati in appello per aver sottratto 66 chilogrammi di cocaina da un carico sequestrato al porto di Napoli. Secondo la sentenza, avrebbero consegnato la droga a un narcotrafficante di Boscoreale, che aveva fornito informazioni all’interno delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un’operazione di sequestro che si sarebbe svolta prima della sottrazione del quantitativo di droga. La condanna riguarda infedeltà e coinvolgimento in attività illecite legate al traffico di droga.
Avrebbero sottratto 66 chilogrammi i cocaina da un carico sequestrato al porto di Napoli per consegnarli al narcotrafficante di Boscoreale che aveva fatto la soffiata: condannati in appello tre carabinieri ritenuti infedeli. I fatti risalgono al 2009 e sono giunti dinanzi alla quarta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli (presidente Francesco Ciocia) dopo l'assoluzione in primo grado da parte del tribunale di Torre Annunziata (luglio 2023) e il successivo ricorso del pubblico ministero Ivana Fulco, all'epoca in forza alla Direzione distrettuale antimafia partenopea. Condannato a 9 anni di reclusione il... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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