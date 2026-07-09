Napoli Presero 66 chili di coca da un carico sequestrato al clan | tre carabinieri condannati in appello

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Tre carabinieri sono stati condannati in appello per aver sottratto 66 chilogrammi di cocaina da un carico sequestrato al porto di Napoli. Secondo la sentenza, avrebbero consegnato la droga a un narcotrafficante di Boscoreale, che aveva fornito informazioni all’interno delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un’operazione di sequestro che si sarebbe svolta prima della sottrazione del quantitativo di droga. La condanna riguarda infedeltà e coinvolgimento in attività illecite legate al traffico di droga.