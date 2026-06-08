Trasportavano quasi 10 chili di hashish | sequestrato il carico di droga destinata al sud pontino

Gli agenti hanno intercettato un veicolo in transito, trovando a bordo quasi 10 chili di hashish. Il carico era destinato alle aree del sud pontino. Durante l’operazione, sono stati fermati un uomo e una donna, entrambi della provincia di Roma, che sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Il sequestro rappresenta uno dei più ingenti nella zona negli ultimi tempi.

Nuovo ingente sequestro di droga nella zona del sud pontino. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta che nei giorni scorsi ha arrestato un uomo e una donna, entrambi della provincia di Roma, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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