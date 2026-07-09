Napoli palpeggia una giovane in piazza Municipio | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver palpeggiato una giovane in piazza Municipio. L’arresto è avvenuto durante un intervento della Polizia, che stava gestendo un servizio di ordine pubblico. L’individuo ha tentato di fuggire ma è stato fermato. La polizia ha condotto ulteriori accertamenti sulla vicenda. La giovane coinvolta è stata assistita dalle forze dell’ordine.

Napoli, presunta violenza sessuale in piazza Municipio: arrestato un 42enne dopo il tentativo di fuga. Intervento della Polizia durante i servizi di ordine pubblico. Nella serata del 7 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un 42enne, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di violenza sessuale. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di ordine pubblico predisposti in piazza Municipio e condotti dagli agenti del Commissariato Decumani e del IV Reparto Mobile di Napoli. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. La segnalazione della vittima. Secondo quanto riferito dalla Polizia, gli operatori hanno notato una giovane donna in evidente stato di agitazione che indicava un uomo intento ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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