Aggressione a Napoli turista attaccato in piazza Municipio | arrestato clochard

Da napolipiu.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di piazza Municipio a Napoli, un turista è stato aggredito da un uomo senza fissa dimora. Le forze dell’ordine hanno fermato e arrestato il sospettato poco dopo l’accaduto. L’episodio ha creato preoccupazione tra i visitatori presenti nella zona, che hanno assistito alla scena. La polizia sta valutando i dettagli dell’accaduto e le eventuali motivazioni dietro l’aggressione.

"> Aggressione a Napoli: turisti in allerta dopo l’episodio in piazza Municipio. Nella mattina di domenica 3 maggio 2026, Napoli è stata teatro di un’aggressione che ha scosso i turisti presenti in piazza Municipio, un’importante area di riferimento per visitatori e residenti. Un uomo, noto per il suo comportamento violento, ha attaccato un turista nei pressi del Maschio Angioino, dove alcune persone stavano facendo foto e godendo del panorama. L’aggressione è avvenuta in un momento di afflusso di turisti in fila per il servizio City Sightseeing. La vittima, un uomo con la moglie, si era allontanato dagli spalti quando senza preavviso è stato aggredito da un senzatetto, che, stando a diverse testimonianze, appariva visibilmente alterato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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