Aggressione a Napoli turista attaccato in piazza Municipio | arrestato clochard

Nella zona di piazza Municipio a Napoli, un turista è stato aggredito da un uomo senza fissa dimora. Le forze dell’ordine hanno fermato e arrestato il sospettato poco dopo l’accaduto. L’episodio ha creato preoccupazione tra i visitatori presenti nella zona, che hanno assistito alla scena. La polizia sta valutando i dettagli dell’accaduto e le eventuali motivazioni dietro l’aggressione.

"> Aggressione a Napoli: turisti in allerta dopo l’episodio in piazza Municipio. Nella mattina di domenica 3 maggio 2026, Napoli è stata teatro di un’aggressione che ha scosso i turisti presenti in piazza Municipio, un’importante area di riferimento per visitatori e residenti. Un uomo, noto per il suo comportamento violento, ha attaccato un turista nei pressi del Maschio Angioino, dove alcune persone stavano facendo foto e godendo del panorama. L’aggressione è avvenuta in un momento di afflusso di turisti in fila per il servizio City Sightseeing. La vittima, un uomo con la moglie, si era allontanato dagli spalti quando senza preavviso è stato aggredito da un senzatetto, che, stando a diverse testimonianze, appariva visibilmente alterato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Aggressione a Napoli, turista attaccato in piazza Municipio: arrestato clochard. Notizie correlate Urla in piazza Municipio, turista aggredito da un clochardAggredisce un turista in pieno centro, davanti a decine di persone in attesa dei bus turistici. Napoli, rapina una ragazza dello smartphone: 19enne arrestato in piazza MunicipioPomeriggio di tensione nel cuore di Napoli, dove un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Senza tetto aggredisce turista a Napoli, fermato dalla Polizia; Napoli, turista aggredito in piazza Municipio davanti al Maschio Angioino: fermato un uomo; Napoli, turista aggredito in piazza Municipio: fermato clochard; Turista seguita nei bagni del locale in piazza Dante a Napoli rapinata a mano armata. Aggressione a Napoli, turista attaccato in piazza Municipio: arrestato clochard.Nella mattina di domenica 3 maggio 2026, Napoli è stata teatro di un’aggressione che ha scosso i turisti presenti in piazza Municipio, un’importante area di riferimento per visitatori e residenti. Un ... napolipiu.com Napoli, turista aggredito in piazza Municipio: fermato un clochardMomenti di paura questa mattina in piazza Municipio, a Napoli, dove un turista è stato aggredito da un senza fissa dimora poi fermato dalla Polizia. cronachedellacampania.it Aggressione a squadra di calcio a Palomonte: il Pisciotta vince i playoff ed è vittima di un agguato - facebook.com facebook Gli episodi di aggressione e discriminazione contro persone con bandiere ucraine durante le celebrazioni odierne sono assolutamente inaccettabili. La bandiera ucraina è oggi simbolo della lotta per la libertà, l’indipendenza, la democrazia e la vita umana — x.com