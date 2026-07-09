Durante un evento in piazza del Gesù a Napoli, attivisti di Potere al popolo sono entrati in scena interrompendo il discorso del sindaco. La contestazione si è verificata mentre il primo cittadino stava parlando, con un gruppo di persone che si è avvicinato sotto il palco. La situazione ha causato momenti di tensione, e l’intervento di un rappresentante politico è stato necessario per gestire la situazione.

Momenti di tensione nel corso della manifestazione del Campo largo in piazza del Gesù a Napoli. Un gruppo di attivisti di Potere al popolo ha fatto irruzione sotto al palco contestando il sindaco Gaetano Manfredi che stava tenendo il suo intervento.Ne è nato un parapiglia con i sostenitori del Campo largo. A cercare di placare gli animi i leader Avs Bonelli e Fratoianni. Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico risponde ai contestatori: “Sono contento che siete qui perché le nostre piazze sono aperte e libere”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, Manfredi e Fico contestati a evento Campo Largo: tensione e interviene Fratoianni

Notizie e thread social correlati

Leader del campo largo a Napoli contestati in piazza del Gesù, fischiati anche Manfredi e FicoIn piazza del Gesù a Napoli, manifestanti di Potere al Popolo hanno interrotto un evento con leader del campo largo, tra cui Schlein, Conte,...

"Vergogna, fuori". Potere al popolo manda in tilt la piazza del campo largo a Napoli. La solidarietà della Meloni ai leader contestatiA Napoli, la manifestazione promossa da Potere al Popolo si è conclusa con scontri e caos, interrompendo la prova generale dell’alternativa di...

Temi più discussi: Leader del campo largo a Napoli contestati in piazza del Gesù, fischiati anche Manfredi e Fico; Ora cambiamo l’Italia: campo largo in piazza; Se Napoli è il modello positivo, il campo largo ha già perso; Manifestazione del 'campo largo' a Napoli: chi ci sarà sul palco e quali sono le misure previste nella zona dell'evento.

Leader del campo largo a Napoli contestati in piazza del Gesù, fischiati anche Manfredi e FicoLa scorsa settimana, quando si è trattato di pianificare il luogo del comizio del campo largo di centrosinistra a Napoli, coi leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, a ... fanpage.it

Campo largo, la foto di Napoli: Mai più divisi contro la destraAd accogliere i leader del centrosinistra è un gruppo di disoccupati che tenta di occupare il palco. Operazione sventata dalle forze dell’ordine. Poi di nuovo contestazioni ... ilmattino.it