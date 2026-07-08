Leader del campo largo a Napoli contestati in piazza del Gesù fischiati anche Manfredi e Fico

Notizia in breve

In piazza del Gesù a Napoli, manifestanti di Potere al Popolo hanno interrotto un evento con leader del campo largo, tra cui Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Durante la protesta, anche il sindaco e un parlamentare sono stati fischiati dalla folla. L'evento è stato temporaneamente bloccato prima che i partecipanti riuscissero a riprendere il discorso. La contestazione ha coinvolto rappresentanti di M5s, Pd e Avs, che avevano scelto quella piazza per il loro incontro.