Leader del campo largo a Napoli contestati in piazza del Gesù fischiati anche Manfredi e Fico

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza del Gesù a Napoli, manifestanti di Potere al Popolo hanno interrotto un evento con leader del campo largo, tra cui Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Durante la protesta, anche il sindaco e un parlamentare sono stati fischiati dalla folla. L'evento è stato temporaneamente bloccato prima che i partecipanti riuscissero a riprendere il discorso. La contestazione ha coinvolto rappresentanti di M5s, Pd e Avs, che avevano scelto quella piazza per il loro incontro.

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M5s, Pd e Avs scelgono piazza del Gesù: la contestazione di Potere al Popolo blocca l'evento con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli che poi riprende. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli, Manfredi e Fico contestati a evento Campo Largo: tensione e interviene Fratoianni

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