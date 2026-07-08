Vergogna fuori Potere al popolo manda in tilt la piazza del campo largo a Napoli La solidarietà della Meloni ai leader contestati

Notizia in breve

A Napoli, la manifestazione promossa da Potere al Popolo si è conclusa con scontri e caos, interrompendo la prova generale dell’alternativa di governo. La piazza si è riempita di cori e insulti, con alcuni partecipanti che hanno urlato “Vergogna, fuori”. La solidarietà della leader di un partito di governo è stata espressa ai leader contestati. La manifestazione si è conclusa con tensioni tra i partecipanti e le forze dell’ordine.