Vergogna fuori Potere al popolo manda in tilt la piazza del campo largo a Napoli La solidarietà della Meloni ai leader contestati
A Napoli, la manifestazione promossa da Potere al Popolo si è conclusa con scontri e caos, interrompendo la prova generale dell’alternativa di governo. La piazza si è riempita di cori e insulti, con alcuni partecipanti che hanno urlato “Vergogna, fuori”. La solidarietà della leader di un partito di governo è stata espressa ai leader contestati. La manifestazione si è conclusa con tensioni tra i partecipanti e le forze dell’ordine.
Doveva essere la prova generale dell’alternativa di governo. È finita, almeno per qualche minuto, nel caos. A Napoli il campo largo si è scoperto improvvisamente strettissimo, assediato non dalla destra, non dal governo, non dai “nemici” evocati nei comizi, ma da un pezzo di quella stessa galassia di sinistra che – quantomeno sulla carta - dovrebbe rappresentare il suo retroterra naturale. La manifestazione è stata interrotta dalla protesta di un gruppo di militanti di Potere al popolo, entrati in piazza con bandiere e slogan. Urla, fischi, interventi impediti dal palco, diretta streaming sospesa per alcuni minuti. Una scena plastica: i leader dell’opposizione riuniti per mostrarsi compatti e il primo inciampo arriva da sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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