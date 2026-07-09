Napoli la Zecca voluta dagli angioini diventerà un ostello

Il Palazzo della Zecca di Napoli, costruito dagli angioini, sarà trasformato in un ostello. La Zecca, nota per aver coniato anche tornesi, rappresenta un edificio storico di grande valore. La decisione di riutilizzarlo come struttura ricettiva prevede interventi di adattamento senza modificare l’aspetto esterno. La trasformazione è finalizzata a recuperare un patrimonio architettonico, mantenendo la sua identità storica. Nessuna informazione è stata resa nota sui tempi o sui dettagli del progetto.

«Quanta spíngule daje pe’ nu turnese?». Non bisogna essere numismatici per capire l’immenso valore del Palazzo della Zecca di Napoli che coniò anche tornesi. Non bisogna essere nemmeno storici dell’architettura per riconoscere l’immenso rilievo che il Palazzo, acquistato nel 1333 da Roberto d’Angiò per battere moneta, ha nella storia e nell’immaginario, come testimoniano i versi di Salvatore Di Giacomo della celeberrima ‘E spingole frangese. Il re «frangese» comprò il Palazzo da Nicola di Somma che l’aveva fatto costruire pochi decenni prima, di fronte alla nuova chiesa di Sant’Agostino che, dopo poco, come tutta la zona, si sarebbe chiamato alla Zecca. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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