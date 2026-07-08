Centro storico di Napoli nell' ex Palazzo della Zecca un ostello di nuova generazione | l' immobile acquistato da Prelios Sgr

Da napoli.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ex Palazzo della Zecca nel centro storico di Napoli è stato aperto un ostello di nuova generazione, acquistato da Prelios Sgr. Al piano terra si trovano un bar, la reception, aree di coworking per professionisti e digital nomad, spazi per eventi e una cucina condivisa. L'edificio si presenta come una piazza contemporanea, rivolta sia ai viaggiatori internazionali sia alla cittadinanza locale.

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Un ostello di nuova generazione, una vera e propria piazza contemporanea aperta ai viaggiatori internazionali e alla cittadinanza. Al piano terra spazio bar e reception, aree di coworking dedicate a professionisti e digital nomad, spazi per eventi e una cucina comune. È il cuore del progetto, che sarà curato dall'operatore specializzato YellowSquare, per far rinascere l'ex Palazzo della Zecca di Napoli, nel quartiere Pendino, centro storico di Napoli. L'immobile è stato acquisito da Prelios Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios e l'operazione è analoga a quella già realizzata in altre città d'Italia come Milano e Palermo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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