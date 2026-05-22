Non credete alle condanne a Ben Gvir di Meloni e Tajani | chi è stato rapito dagli israeliani diventerà presto un bersaglio della destra

Recentemente, sono emerse dichiarazioni che criticano le condanne rivolte a un politico israeliano da parte di alcuni esponenti italiani. Si parla di un individuo rapito dagli israeliani che potrebbe diventare oggetto di attacchi da parte della destra politica. Le dichiarazioni di esponenti di governo indicano un diverso orientamento rispetto alle condanne, e si evidenzia come le posizioni politiche possano influenzare la narrazione pubblica e le eventuali conseguenze di tali affermazioni.

Giorgia Meloni è prevedibile come il sapore di una mela marcia: prima lei e il suo Governo hanno isolato un responsabile, Ben Gvir, con il solo scopo di salvare tutto il Governo d'Israele. E oggi stanno normalizzano la violazione dei diritti umani. Il prossimo passo sarà l'irrisione e il bullismo politico, come già accaduto con i termini "bitini" e "piscia seduto", contro di me. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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