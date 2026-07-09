Il tecnico sta lavorando per rilanciare i quattro giocatori chiave, puntando a rafforzare la squadra. La rosa sta subendo cambiamenti, con attenzione a migliorare le prestazioni individuali e collettive. La strategia si concentra su un approccio più offensivo e compatto. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo, mantenendo alta l’attenzione sui singoli e sulle dinamiche di gruppo. La fase di preparazione prosegue con intensità e obiettivi ben definiti.

Sembra quasi di immaginarseli, con un po’ di fantasia, ancora e di nuovo come se fossero ad Abbey Road, baronetti di questo tempo che illuminano e riempiono: e c’è un sottofondo avvolgente in questa estate torrida e apparentemente silenziosa, perché un anno dopo, a pensarci bene, la musica non può essere già finita. Li chiamarono i Fab Four, c’erano le premesse affinché lo fossero, ma se poi quell’idea ne è uscita vagamente stonata, forse è stata (anche) colpa del destino: che quando Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay cominciarono a cercarsi, e magari si stavano trovando, intervenne duramente, strappò in due il bicipite femorale destro del più fascinoso del quartetto, e mise fine a quel sogno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, la sfida di Allegri: rilanciare i Fantastici 4 per una squadra stellare

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