Massimiliano Allegri é pronto a rilanciare un calciatore del Napoli

Da dailynews24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Massimiliano Allegri è pronto a portare un calciatore del Napoli alla Juventus. L'allenatore sta valutando un trasferimento per rafforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. Il club partenopeo prosegue invece la pianificazione, concentrandosi sul reparto offensivo e sulla costruzione della squadra per il futuro. La trattativa tra le due squadre riguarda un giocatore che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli continua programmare la prossima stagione, con particolare attenzione al reparto offensivo. Prima di intervenire sul mercato con nuovi acquisti, la società vuole valutare attentamente i giocatori già presenti in rosa. Tra questi c’è anche Lorenzo Lucca, attaccante rientrato dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest. L’annata appena conclusa non è stata semplice per il centravanti italiano. Le sue prestazioni in Inghilterra non hanno rispettato le aspettative, rendendo il suo percorso in Premier League piuttosto complicato. Nonostante ciò, il club azzurro sembra intenzionato a concedergli una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULTIMA CHANCE GIMENEZ! Allegri cambia tutto: il Milan si gioca la Champions contro lAtalanta

Video ULTIMA CHANCE GIMENEZ! Allegri cambia tutto: il Milan si gioca la Champions contro lAtalanta

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, l’annuncio in diretta tvMassimiliano Allegri è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli durante una trasmissione televisiva in diretta.

Temi più discussi: Allegri rescinde col Milan, c'è l'accordo: ora può firmare col Napoli, ma prima l'incontro per il mercato; L'idea di Allegri: il Napoli con il 4-3-3; Allegri-Napoli, settimana decisiva: si avvicina la risoluzione con il Milan; Napoli, Allegri è pronto a raccogliere l'eredità di Conte per la seconda volta: firma vicina.

massimiliano allegri massimiliano allegri é prontoAllegri pronto a rescindere: in giornata potrebbe arrivare l’ufficialitàQuella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, Milan e tecnico livornese starebbero lavorando per definire la rescissione ... milanlive.it

massimiliano allegri massimiliano allegri é prontoAllegri si libera. La Gazzetta: Max vede il Milan. Sì alla risoluzione e poi c'è solo il NapoliDopo la turbolenta esperienza in rossonero Massimiliano Allegri è pronto a cominciare la sua avventura a Napoli. milannews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web