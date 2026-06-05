Massimiliano Allegri é pronto a rilanciare un calciatore del Napoli

Notizia in breve

Massimiliano Allegri è pronto a portare un calciatore del Napoli alla Juventus. L'allenatore sta valutando un trasferimento per rafforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. Il club partenopeo prosegue invece la pianificazione, concentrandosi sul reparto offensivo e sulla costruzione della squadra per il futuro. La trattativa tra le due squadre riguarda un giocatore che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.