Massimiliano Allegri é pronto a rilanciare un calciatore del Napoli
Massimiliano Allegri è pronto a portare un calciatore del Napoli alla Juventus. L'allenatore sta valutando un trasferimento per rafforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. Il club partenopeo prosegue invece la pianificazione, concentrandosi sul reparto offensivo e sulla costruzione della squadra per il futuro. La trattativa tra le due squadre riguarda un giocatore che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.
In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli continua programmare la prossima stagione, con particolare attenzione al reparto offensivo. Prima di intervenire sul mercato con nuovi acquisti, la società vuole valutare attentamente i giocatori già presenti in rosa. Tra questi c’è anche Lorenzo Lucca, attaccante rientrato dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest. L’annata appena conclusa non è stata semplice per il centravanti italiano. Le sue prestazioni in Inghilterra non hanno rispettato le aspettative, rendendo il suo percorso in Premier League piuttosto complicato. Nonostante ciò, il club azzurro sembra intenzionato a concedergli una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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