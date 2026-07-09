Napoli inaugurata la rinnovata sede della Protezione Civile
Il sindaco di Napoli ha inaugurato questa mattina la nuova sede della Protezione Civile comunale, situata in Strada Comunale Cupa del Principe, 48. La struttura è stata recentemente rinnovata e ora è pronta per essere operativa. L'apertura è avvenuta in presenza di rappresentanti dell’amministrazione locale e del personale coinvolto. La sede è destinata a migliorare le attività di gestione delle emergenze e di coordinamento in caso di calamità.
Tempo di lettura: 4 minuti Questa mattina il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato la rinnovata sede della Protezione Civile del Comune di Napoli in Strada Comunale Cupa del Principe, 48. La struttura, un’opera architettonica progettata dal prestigioso studio Valle negli anni 80 nell’ambito del piano di recupero del quartiere Arpino redatto dal prof. Gerardo Cennamo -e completamente riqualificata, rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento del sistema di sicurezza urbana, gestione delle emergenze e prevenzione dei rischi sul territorio cittadino. L’intervento di restyling e ammodernamento tecnologico della sede consentirà una risposta ancora più rapida, efficiente e coordinata di fronte alle criticità e agli scenari di rischio meteorologico, sismico e ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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