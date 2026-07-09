napoli inaugurata la rinnovata sede della protezione civile

Notizia in breve

Il sindaco di Napoli ha inaugurato questa mattina la nuova sede della Protezione Civile comunale, situata in Strada Comunale Cupa del Principe, 48. La struttura è stata recentemente rinnovata e ora è pronta per essere operativa. L'apertura è avvenuta in presenza di rappresentanti dell’amministrazione locale e del personale coinvolto. La sede è destinata a migliorare le attività di gestione delle emergenze e di coordinamento in caso di calamità.