A Bergamo, la Croce Rossa ha riaperto la propria sede dopo i lavori di rinnovamento con una cerimonia ufficiale. Durante l’evento, il Vescovo ha benedetto gli spazi, definendoli un patrimonio di umanità, mentre il presidente nazionale ha tagliato il nastro per ufficializzare l’apertura. Foto e video dell’occasione mostrano i momenti principali della giornata. La nuova sede ospiterà le attività di volontariato e assistenza della organizzazione.

LA FESTA. La benedizione del Vescovo: «Siete un patrimonio di umanità». Poi il taglio del nastro del presidente nazionale Valastro. «La Croce Rossa nella storia nasce da un sussulto di umanità e tutti voi rappresentate un patrimonio di umanità, patrimonio in grado di generare umanità. Stiamo vivendo, assistendo a situazioni e comportamenti che hanno a che fare con la disumanità: l’umanità diventa impegno, resistenza, contributo necessario. In tre anni, 1.000 operatori di Croce Rossa sono morti sui diversi fronti di guerra». Sono le parole pronunciate dal Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, poco prima di benedire la nuova sede della Croce Rossa di Bergamo (nella struttura sono presenti anche gli uffici del Comitato Bergamo-Hinterland), al termine di importanti lavori di riqualificazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La Croce Rossa di Bergamo torna a casa: inaugurata la sede rinnovata - Foto e video

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Sede storica rimessa a nuovo. La Croce Rossa torna a casa

Leggi anche: Bergamo, la Croce Rossa torna a casa. Venerdì 8 maggio la festa con il Vescovo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa. Valastro: Cerchiamo di essere ovunque e vicini; La Serie A Women scende in campo per la Croce Rossa Italiana. Cappelletti: Un valore aggiunto nella vita quotidiana di ogni persona; Caltanissetta celebra la Croce Rossa: la bandiera della CRI sventola sui palazzi comunali; Giornata Mondiale della Croce Rossa.

La Croce Rossa di Bergamo torna a casa: inaugurata la sede rinnovata - Foto e videoLa benedizione del Vescovo: «Siete un patrimonio di umanità». Poi il taglio del nastro del presidente nazionale Valastro. ecodibergamo.it

Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: esposta al Palazzo Comunale la bandiera della CRIAnche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, si è rinnovato oggi a Civitavecchia un gesto dal forte valore simbolico e istituzionale: la bandiera della C ... trcgiornale.it

Ho partecipato con onore all’inaugurazione della sede rinnovata della Croce Rossa di Bergamo, nella Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Grazie a volontari e operatori: presenza, professionalità e umanità al servizio della comunità. x.com

[CONSIGLIO] Benemerenza COVID Croce Rossa: negata per termini scaduti nonostante i dati siano già nel database. Ha senso reddit