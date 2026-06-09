È stato inaugurato il primo Gruppo Comunale di Protezione Civile nel comune, con una cerimonia nella sede di via Briganti. Il gruppo conta 22 volontari che si occuperanno di gestire emergenze e interventi sul territorio. La creazione di questa struttura rappresenta un passo importante per la gestione delle situazioni di crisi a livello locale. La sede è stata ufficialmente aperta e attiva da oggi, segnando l'inizio delle attività del nuovo team.

Oggi nasce il primo Gruppo Comunale di Protezione Civile di Deruta. Oggi nasce una comunità ancora più forte. Così il sindaco Michele Toniaccini ha salutato l’inaugurazione della sede che ospiterà i volontari della Protezione civile derutese, ringraziando coloro che ne fanno parte e hanno deciso di dedicare tempo, passione e competenze al bene di tutti. Fanno parte del gruppo 22 volontari, coordinati da Luca Chiucchiù; fanno capo alla comandante della Polizia Locale Daniela Quadri e alla referente per i servizi tecnici comunali Chiara Girolmetti. La sede – frutto del recupero dell’ex Pozzi, in via Briganti – fungerà anche da Centro Operativo Comunale (COC) in caso di situazioni di emergenza. Dispone di uffici, magazzino e area per i mezzi pari a circa 250 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce il primo gruppo comunale di Protezione Civile. Inaugurata la sede in via Briganti con 22 volontari

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