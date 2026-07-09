A Napoli, ieri pomeriggio, i leader del centrosinistra sono stati contestati da alcuni manifestanti di Potere al Popolo durante un evento pubblico. La polizia ha intervistato alcuni partecipanti, mentre altri hanno sfilato con bandiere e cartelli. La premier ha espresso solidarietà, affermando di voler tutelare il diritto di manifestare. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mantenere l’ordine.

Non parte nel migliore dei modi la lunga marcia del centrosinistra verso le elezioni politiche del 2027. A Napoli, ieri pomeriggio, la prima uscita pubblica congiunta dei tre partiti che formano la base della coalizione – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Verdi – non ha riempito piazza del Gesù e, per di più, è stata bersaglio di una contestazione da sinistra. Il momento di difficoltà delle forze di opposizione ha offerto un assist alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che – con astuzia politica – è subito intervenuta sui social esprimendo solidarietà ai suoi avversari politici, da un lato ergendosi a paladina del diritto d’espressione e dall’altro rimarcando le tensioni che attraversano il fronte progressista. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Napoli, i leader del centrosinistra contestati da Potere al Popolo. Meloni esprime solidarietà: “Difendo il diritto di manifestare”

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