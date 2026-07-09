Un uomo è stato trovato senza vita tra gli scogli lungo il Lungomare di Napoli, davanti a via Nazario Sauro. Il corpo giaceva immerso nell’acqua, visibile da chi passeggiava sulla passeggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti. La zona è stata delimitata mentre si attende l’arrivo della scientifica. Nessun altro dettaglio sulle cause o circostanze del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nello specchio d’acqua antistante il Lungomare di Napoli, all’altezza di via Nazario Sauro. E’ stato un passante a lanciare l’allarme. Il cadavere, da un primissimo esame di un uomo di circa 30-40 anni, forse di nazionalità straniera, era incastrato tra gli scogli. Sul posto è immediatamente intervenuta la Guardia Costiera, con un gommone, che ha chiesto successivamente l’intervento dei Vigili del fuoco visto che il corpo era troppo vicino alla terraferma. Non sembrano esserci segni di violenza sul corpo anche se sarà l’autopsia a stabilirlo. L’uomo indossava solo dei pantaloncini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Cadavere tra gli scogli del Lungomare di Napoli

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CADAVERE DI UN UOMO TRA GLI SCOGLI, SHOCK SUL LUNGOMARE DI NAPOLI: NESSUN SEGNO DI VIOLENZA

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