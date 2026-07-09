Napoli cocaina nel parcheggio del San Paolo | arrestato pusher 52enne
Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel parcheggio dell’ospedale San Paolo a Napoli. Durante un controllo, i militari hanno trovato e sequestrato una quantità di cocaina. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si è svolta nell’ambito di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.
Fuorigrotta, spaccio nel parcheggio del pronto soccorso: arrestato a Napoli un 52enne dai Carabinieri. Controlli dei Carabinieri all’esterno dell’ospedale San Paolo. È stato arrestato un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai Carabinieri mentre spacciava droga nel parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Rione Traiano durante un servizio di controllo del territorio. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Lo scambio osservato dai militari. L’uomo si aggirava tra le auto in sosta all’esterno della struttura ospedaliera, attirando l’attenzione dei Carabinieri per il suo comportamento ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
San Cristoforo, tenta di eludere i controlli della Polizia: arrestato pusher 52enneDurante un controllo di polizia nel quartiere San Cristoforo, un uomo di 52 anni è stato arrestato per tentata elusione dei controlli e spaccio di...
Monete a terra per distrarla, poi le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato: arrestato un 52enneUn uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Bergamo con l’accusa di aver rubato la borsa a una cliente nel parcheggio di un supermercato.
Napoli, cocaina nel parcheggio dell'ospedale San Paolo: arrestato un 52enneAll’esterno del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo una pattuglia dei carabinieri della stazione di Rione Traiano di ... msn.com
A Napoli spaccio di cocaina nel parcheggio del pronto soccorsoSpaccio di cocaina nel parcheggio del pronto soccorso. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Napoli. (ANSA) ... ansa.it