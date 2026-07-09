Napoli cocaina nel parcheggio del San Paolo | arrestato pusher 52enne

Notizia in breve

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel parcheggio dell’ospedale San Paolo a Napoli. Durante un controllo, i militari hanno trovato e sequestrato una quantità di cocaina. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si è svolta nell’ambito di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.