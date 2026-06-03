Monete a terra per distrarla poi le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato | arrestato un 52enne

Da bergamonews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Bergamo con l’accusa di aver rubato la borsa a una cliente nel parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito, poco prima aveva attirato l’attenzione della vittima facendo cadere delle monete a terra. Dopo averla distratta, ha preso la sua borsa e si è allontanato. L’arresto è stato effettuato in seguito a una segnalazione e le indagini sono in corso. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Un cittadino cubano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una cliente di un supermercato cittadino. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 2 giugno nel parcheggio dell’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una donna aveva appena raggiunto la propria auto ed era pronta a lasciare l’area quando è stata avvicinata dal malvivente, che ha attirato la sua attenzione gettando alcune monete a terra accanto al veicolo. Dopo aver bussato al finestrino, le avrebbe fatto credere che le monete fossero sue, invitandola a raccoglierle. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rubano una jeep nel parcheggio di un supermercato, poi fuggono dalla polizia per chilometri e in contromanoDue persone hanno rubato una jeep nel parcheggio di un supermercato e sono fuggite per diversi chilometri, percorrendo anche in contromano.

Rubano alimenti per appena dieci euro in un supermercato a Chivasso, poi scaraventano a terra la direttrice: arrestatiDue uomini di 20 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo aver compiuto una rapina in un supermercato di Chivasso.

Temi più discussi: Ruba la borsa a una 74enne con la tecnica della monetina: arrestato dopo un inseguimento a Porto Mantovano; Un trittico di monete celebra il Santo; Repubblica e voto alle donne, arriva la moneta da 6 euro per gli 80 anni del 1946; Numismatica 2026: dalle Donne Agricoltrici al Cornetto Algida, ecco la nuova collezione.

Monete a terra per distrarla, poi le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato: arrestato un 52enneL’arrestato ha il divieto di dimora a Bergamo e provincia. L’Ufficio Immigrazione della Questura gli ha notificato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale Bergamo. Un cittadino cubano ... bergamonews.it

Monete a terra come esca per i furti, in manette i ladri del parcheggioFerrara, 1 marzo 2025 – Signora, le sono cadute delle monete. Un’apparente gesto di cortesia dietro al quale, in realtà, si nascondevano intenzioni molto meno nobili. Quegli spiccioli a terra erano ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web