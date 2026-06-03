Monete a terra per distrarla poi le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato | arrestato un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Bergamo con l’accusa di aver rubato la borsa a una cliente nel parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito, poco prima aveva attirato l’attenzione della vittima facendo cadere delle monete a terra. Dopo averla distratta, ha preso la sua borsa e si è allontanato. L’arresto è stato effettuato in seguito a una segnalazione e le indagini sono in corso. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

Bergamo. Un cittadino cubano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una cliente di un supermercato cittadino. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 2 giugno nel parcheggio dell’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una donna aveva appena raggiunto la propria auto ed era pronta a lasciare l’area quando è stata avvicinata dal malvivente, che ha attirato la sua attenzione gettando alcune monete a terra accanto al veicolo. Dopo aver bussato al finestrino, le avrebbe fatto credere che le monete fossero sue, invitandola a raccoglierle. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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-1.100 monete raider..Ummm cosa? reddit

...cioè, non so se è chiaro... se domani il settore pubblico decidesse (scusa per l'esempio molto terra terra) che può assolvere gli obblighi fiscali con cacca di gallina, la cacca di gallina diventa valuta. #MMT x.com

Monete a terra come esca per i furti, in manette i ladri del parcheggioFerrara, 1 marzo 2025 – Signora, le sono cadute delle monete. Un’apparente gesto di cortesia dietro al quale, in realtà, si nascondevano intenzioni molto meno nobili. Quegli spiccioli a terra erano ... ilrestodelcarlino.it