Durante un controllo di polizia nel quartiere San Cristoforo, un uomo di 52 anni è stato arrestato per tentata elusione dei controlli e spaccio di droga. L’uomo ha cercato di sfuggire ai controlli ma è stato fermato e arrestato. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti e sequestrato vari oggetti legati all’attività di spaccio. Le operazioni sono state condotte congiuntamente e sono ancora in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo in strada nel quartiere San Cristoforo. Durante un’attività di pattugliamento nel quartiere San Cristoforo, gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno individuato uno scooter parcheggiato in via Murifabbro. Dai primi accertamenti è emerso che il mezzo era privo di copertura assicurativa obbligatoria. Per risalire al proprietario, i poliziotti hanno interrogato alcuni residenti presenti in zona, ma questi hanno dichiarato di non conoscerlo. Successivamente, attraverso le banche dati delle forze dell’ordine, gli agenti sono riusciti a identificare il 52enne intestatario del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cristoforo, tenta di eludere i controlli della Polizia: arrestato pusher 52enne

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