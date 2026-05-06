Scacco al clan Di Lauro operazione della Dda a Napoli | arrestate quattordici persone

Nelle prime ore della notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’operazione a Napoli che ha portato all’arresto di quattordici persone legate al clan Di Lauro. L’azione ha coinvolto diverse abitazioni e punti di ritrovo, con i militari che hanno sequestrato documenti e materiale ritenuto utile per le indagini. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia contro le attività illecite del gruppo criminale.

Scacco al clan Di Lauro. A partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Le indagini. Le complesse e articolate indagini sviluppate tra il 2020 e il 2023 dal Nucleo...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scacco al clan Di Lauro, operazione della Dda a Napoli: arrestate quattordici persone Notizie correlate Scacco al clan Di Lauro, arrestate 14 persone: l'operazione dei carabinieriA partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della... Napoli, scacco al clan della Vanella Grassi di Scampia: maxi operazione all'alba, scattano gli arrestiDalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scacco al clan Di Lauro, arrestate 14 persone: l'operazione dei carabinieri; Scacco al clan Contini, 6 arresti: tra questi c'è il rampollo della cosca; Blitz all’alba, scacco al clan Russo di Nola: 23 arresti per droga e armi | I NOMI; Video - Scacco al clan Contini: operazione della Dda. Scacco al clan Contini, 6 arresti: tra questi c'è il rampollo della coscaPer altre 3 persone scattato il divieto di dimora. Traffico di droga, rapina, truffa, furto, detenzione di armi da guerra tra i reati contestati. L'inchiesta di Dda e polizia partì dall'aggressione al ... rainews.it Scacco al clan Di Lauro, arrestate 14 persone: l'operazione dei carabinieriNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... napolitoday.it Catania, scacco matto al pedone In pieno centro... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook