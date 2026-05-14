Arzano blitz della Dda Napoli | 17 arresti per clan e omicidio Coppola estorsioni usate per mesata ai detenuti affiliati
Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a Arzano, portando all'arresto di 17 persone legate a un clan criminale. L'indagine condotta dalla Direzione antimafia ha ricostruito i dettagli di un omicidio avvenuto per errore e ha evidenziato un sistema di estorsioni utilizzato per richiedere pagamenti periodici ai detenuti affiliati al gruppo. L'intervento ha svelato l’attività illegale del clan nel territorio.
Indagine della Direzione antimafia: clan attivo ad Arzano, ricostruito l'omicidio per errore e il sistema di sostegno ai detenuti con le estorsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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