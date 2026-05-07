Le decisioni della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse potrebbero comportare un incremento delle rate dei mutui variabili. Secondo le stime, un aumento dei tassi potrebbe far salire la rata mensile di circa il 10-15% rispetto all’attuale. Entro il 2026, l’orientamento tra mutui a tasso fisso e variabile potrebbe cambiare, con il fisso che potrebbe risultare più conveniente rispetto alle condizioni attuali.

? Cosa scoprirai Quanto potrebbe aumentare la tua rata se la BCE alza i tassi?. Come cambierà il vantaggio del variabile rispetto al fisso entro il 2026?. Perché le banche stanno stringendo i criteri per chi sceglie il variabile?. Quali immobili garantiscono tassi più bassi grazie ai nuovi criteri green?.? In Breve Vantaggio variabile su 150.000 euro limitato a circa 50 euro mensili.. Rata tasso fisso ammessa fino al 40% del reddito netto mensile.. Rata tasso variabile vincolata al massimo un terzo del reddito disponibile.. Convergenza costi tra variabile e fisso prevista entro la fine del 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mutui, il rischio del variabile: la BCE potrebbe alzare i tassi

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Panoramica sull’argomento

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