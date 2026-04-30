Bce lascia i tassi invariati al 2% l’inflazione mette a rischio le rate dei mutui di maggio

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2%, confermando la stessa decisione per la settima volta consecutiva durante la riunione di giovedì 30 aprile. Questa scelta arriva in un momento in cui l'inflazione inizia a preoccupare le rate dei mutui previste per maggio, creando un possibile rischio per i debitori. La decisione della Bce si inserisce in un quadro di attenzione alle dinamiche economiche e finanziarie dell'area euro.

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. La riunione di giovedì 30 aprile ha quindi confermato la linea della Bce per la settima volta consecutiva. La motivazione ufficiale è che l’ inflazione nell’area euro è ancora sotto controllo, nonostante sia aumentata per via del rincaro dei prezzi energetici influenzati dalla guerra contro l’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. La decisione della Bce attende i dati dell’ufficio di statistica dell’Unione Europea. L’Eurostat infatti ha pubblicato una stima preliminare che descrive un’inflazione elevata, la più alta da settembre 2023 quando era al 4,3%. Se...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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