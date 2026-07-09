Murzi scrive al ministro Piantedosi | Oggi siamo un paese sicuro

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha scritto al ministro dell’interno per ringraziarlo dei rinforzi inviati sul territorio. Ha riferito che, due giorni fa, i carabinieri hanno intercettato potenziali criminali pronti a commettere furti nelle ville.

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Il sindaco Bruno Murzi ha scritto al ministro dell’interno Piantedosi per ringraziarlo dei rinforzi mandati sul territorio. "Soltanto due giorni fa – evidenzia – i carabinieri hanno intercettato potenziali criminali che avrebbero potuto compiere furti nelle ville. È doveroso ringraziare il Ministro che ha compreso l’importanza di implementare gli organici della Polizia e dei Carabinieri sul territorio, introducendo anche servizi straordinari di controllo. Tali servizi vengono svolti con l’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e con il coinvolgimento, nelle ordinanze di ordine pubblico, anche di aliquote della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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