Il sindaco ha scritto al ministro dell’interno per ringraziarlo dei rinforzi inviati sul territorio. Ha riferito che, due giorni fa, i carabinieri hanno intercettato potenziali criminali pronti a commettere furti nelle ville.

Il sindaco Bruno Murzi ha scritto al ministro dell’interno Piantedosi per ringraziarlo dei rinforzi mandati sul territorio. "Soltanto due giorni fa – evidenzia – i carabinieri hanno intercettato potenziali criminali che avrebbero potuto compiere furti nelle ville. È doveroso ringraziare il Ministro che ha compreso l’importanza di implementare gli organici della Polizia e dei Carabinieri sul territorio, introducendo anche servizi straordinari di controllo. Tali servizi vengono svolti con l’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e con il coinvolgimento, nelle ordinanze di ordine pubblico, anche di aliquote della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Murzi scrive al ministro Piantedosi: "Oggi siamo un paese sicuro"

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