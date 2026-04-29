Il sindaco Murzi corre ai ripari | Servono più uomini in paese Tornerò a sollecitare il ministro

Il sindaco di Forte dei Marmi ha annunciato che chiederà al ministro di aumentare il numero di forze di sicurezza presenti nel paese, in risposta alla crescita del turismo di fascia alta. Il Comune ha già adottato alcune misure, ma il primo cittadino ritiene che siano necessarie ulteriori risorse per garantire l’ordine pubblico. La presenza di più agenti di polizia e carabinieri è considerata una delle soluzioni principali per affrontare la situazione.

FORTE DEI MARMI "Qui arriva un turismo altospendente. Il Comune fa ciò che può e resta una sola ulteriore soluzione: più carabinieri e agenti di polizia". Il sindaco Bruno Murzi punta già ad una strategia d’azione dopo il susseguirsi di fatti criminosi all’interno delle ville, prima ancora che decolli la stagione turistica, e anticipa: "Tornerò a Roma a sollecitare più forze dell’ordine per il territorio". "L’amministrazione comunale ormai ha messo in campo tutte le soluzioni nelle sue possibilità – premette il sindaco – infatti assumeremo altri 20 agenti di polizia locale, da dicembre abbiamo avviato il controllo notturno da parte delle...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sindaco Murzi corre ai ripari: "Servono più uomini in paese. Tornerò a sollecitare il ministro" Notizie correlate Contro i troppi turisti il Giappone corre ai ripari: nel 2026 tasse più alte e alberghi più cariLa maggioranza di governo, capeggiata dalla tanto amata quanto criticata Takaichi Sanae, si trova a dover risolvere una notevole quantità di... Tempesta con venti fino a 100km/h, anche Osimo corre ai ripari. Scatta l'ordinanza del sindacoIl provvedimento, firmato dalla sindaca, arriva dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile delle Marche OSIMO – Pioggia e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il sindaco Murzi corre ai ripari: Servono più uomini in paese. Tornerò a sollecitare il ministro. Polemica sulla sanità. Il sindaco Bruno Murzi: Spese da ridurre adessoCondivido le perplessità del sindaco Del Ghingaro sulla gestione della sanità: gli uffici regionali devono capire adesso dove si sta sforando rispetto alle previsioni. Il presidente della Conferenza ... lanazione.it Murzi pronto per il terzo mandatoIl sindaco di Forte dei Marmi, ospite di Egidio Conca ed Andrea Marcucci a Monitor Italia, ha confermato la volontà di presentarsi anche alle prossime elezioni, per il suo terzo mandato. noitv.it