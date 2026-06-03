multe e autovelox bologna seconda in italia con oltre nove milioni

A Bologna sono state accumulate oltre nove milioni di euro in multe per eccesso di velocità tramite autovelox nel 2023, posizionandosi al secondo posto in Italia. Nel 2025, i proventi derivanti da multe stradali elevate con autovelox nelle principali città italiane hanno registrato una riduzione dell’8,9% rispetto all’anno precedente. La diminuzione riguarda diverse città, con un calo generale delle entrate derivanti da sanzioni automatiche.

Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d’arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all’anno precedente. Bologna, però, è al secondo posto nella ’classifica’ italiana delle multe, con oltre 9 milioni di euro. Questo il quadro che emerge dall’analisi del Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni devono fornire al Ministero dell’Interno. Nel 2025 le principali 20 città italiane (ad eccezione di Napoli che alla data del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione) hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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