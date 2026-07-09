Multa per mancato versamento dei contributi | questo termine può ribaltare tutto

L'Inps non può contestare in modo arbitrario il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che sono a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. La legge stabilisce limiti temporali entro cui l’ente può agire, e il mancato rispetto di queste scadenze può influenzare la validità di eventuali sanzioni. La questione riguarda principalmente i termini di prescrizione per le contestazioni.

Inps non può contestare quando vuole il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che spetterebbe al datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. Ha dei limiti ben precisi da rispettare e, se non lo fa, perde il potere di infliggere una sanzione amministrativa. Infatti, il termine di 90 giorni — previsto dalla legge per comunicare gli estremi della violazione — non rappresenta una semplice indicazione organizzativa per l’ente, ma è un vero e proprio termine di decadenza. Lo ha chiarito il tribunale di Castrovillari con la sentenza 7182026 offrendo utili indicazioni ad aziende e contribuenti. Le ordinanze-ingiunzione, la sanzione e l’opposizione in tribunale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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