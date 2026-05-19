Il Milan si appresta a affrontare il Cagliari in una partita decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra allenata dal tecnico si trova in una posizione di classifica che dipende anche dai risultati delle altre concorrenti, con diversi scenari possibili nel caso in cui tutte le contendenti raggiungessero i 71 punti. La sfida si svolge in un momento di grande incertezza, con la possibilità che il lotto delle squadre coinvolte venga alterato da eventuali vittorie o sconfitte.

La corsa Champions in Serie A si prepara a vivere un ultimo grande atto imperdibile. A soli novanta minuti dalla fine del campionato, nulla è ancora deciso, e il caos dell'ultimo turno ha ribaltato qualsiasi tipo di equilibrio. La Juventus è scivolata al sesto posto, superata dal Milan di Allegri e Como di Fabregas. Ma lo scenario interessante è uno solo: quattro squadre a pari punti, e in quel caso sorriderebbero Milan e Como. Ad oggi, la classifica vede Inter e Napoli già qualificate, con i nerazzurri freschi della vittoria del campionato, ma alle loro spalle regna una situazione di grande tensione: In questo scenario, entra in gioco la classifica avulsa, utilizzata per determinare i vari piazzamenti in caso di arrivo a pari punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, corsa Champions nel caos: lo scenario surreale che può ribaltare tutto

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