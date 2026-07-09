Multa fino a 200 euro per chi gira senza maglietta o in costume | la stretta sul lago di Como per il decoro in città
Chi viene sorpreso a girare senza maglietta o in costume in alcune zone di Varenna può rischiare una multa fino a 200 euro. La misura mira a tutelare il decoro urbano nel piccolo comune di circa 600 abitanti, che durante l’estate riceve numerosi visitatori attratti dai paesaggi sul lago di Como. La normativa si applica alle aree pubbliche, con l’obiettivo di mantenere un’immagine decorosa della località.
Varenna è un piccolo comune di circa 600 abitanti che ogni anno d’estate viene invaso dai turisti per via dei suoi paesaggi pittoreschi sul lago di Como. Si stima che nei periodi di alta stagione i visitatori giornalieri possono raggiungere i 17.500, ovvero 25 volte il numero dei suoi residenti abituali. Proprio per gestire questo forte afflusso turistico e preservare l’aspetto del borgo e la qualità della vita di chi vi abita tutto l’anno, le autorità hanno introdotto nuove regole, tra cui una multa fino a 200 euro per chi gira senza maglietta o in costume da bagno. Una tendenza che segue quelle delle maggiori mete turistiche marittime, soprattutto nelle zone balneari, che ogni anno introducono ordinanze per tutelare il decoro dei luoghi e il benessere dei residenti. 🔗 Leggi su Open.online
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