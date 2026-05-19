Corse abusive sul Lago di Como fermato taxi senza licenza | rischia una multa fino a 7mila euro

Lungo la statale Regina, una delle strade più trafficate del Lago di Como, sono stati effettuati nuovi controlli per contrastare le corse abusive di taxi non autorizzati. Durante un intervento, è stato fermato un veicolo senza licenza, che trasportava turisti in modo irregolare. La normativa prevede sanzioni fino a 7.000 euro per chi esercita il trasporto pubblico senza autorizzazione. La polizia locale ha proseguito con verifiche in tutta l'area in questo periodo di forte afflusso di visitatori.

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Nuovi controlli sul Lago di Como e ancora un caso di trasporto abusivo di turisti lungo la statale Regina, una delle arterie più trafficate e sorvegliate del territorio lariano in questo periodo di alta affluenza.Nel fine settimana i finanzieri della Compagnia di Menaggio, impegnati insieme alle. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 60 Mal auf den eigenen Bruder nach seiner Heimkehr eingestochen… | True crime deutsch | crime doku Sullo stesso argomento Corse da 150 euro sul lago senza licenza: scoperto Ncc abusivo sulla ReginaNuovo controllo contro il trasporto abusivo di passeggeri lungo la Statale Regina, una delle arterie più trafficate del Lago di Como soprattutto... Bufera improvvisa sul lago di Como a Ferragosto, barche ribaltate e alberi spezzati: soccorse 19 personeLecco, 15 agosto 2025 – Barche ribaltate, alberi delle vele spezzati, imbarcazioni alla deriva in mezzo al lago di Como, trascinare dal vento o dalla corrente. I vigili del fuoco e gli altri ... ilgiorno.it Il lago di Como è ancora pieno di detriti dall’alluvione: fermi i battelli per pendolari e turistiSi comunica alla spettabile clientela che le corse del servizio pubblico di linea sono sospese a causa dei detriti presenti nel lago. Da giorni i pendolari del lago di Como e i turisti vivono grossi ... milano.repubblica.it