Muffa sporco puzza di fumo | perché la Norvegia è stata costretta a cambiare l’hotel assegnato dalla Fifa ai Mondiali

La nazionale norvegese ha cambiato hotel prima del quarto di finale contro l’Inghilterra, dopo aver protestato per le condizioni della struttura assegnata dalla Fifa. I giocatori hanno segnalato muffa nelle camere, sporco e un odore di fumo, oltre ai rumori provenienti da un cantiere vicino. La squadra ha deciso di lasciare l’albergo a causa di queste condizioni ritenute inadeguate.

Cambio di hotel per la nazionale norvegese alla vigilia del quarto di finale contro l’Inghilterra. La squadra ha lasciato la struttura assegnata dalla Fifa dopo le proteste dei giocatori per le condizioni dell’albergo, segnalato come poco pulito, con presenza di muffa nelle camere e disturbato dai rumori di un cantiere. La delegazione si è trasferita in una nuova sistemazione più vicina allo stadio che ospiterà la sfida contro la nazionale inglese. La muffa e l’odore di fumo. La nazionale norvegese era arrivata lunedì a Fort Lauderdale, in Florida, dove era stata ospitata al Dalmar Hotel, struttura individuata dalla Fifa per il soggiorno della squadra. 🔗 Leggi su Open.online

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