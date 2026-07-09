Altri guai per la Norvegia ai Mondiali | squadra costretta a cambiare hotel

La nazionale norvegese ha dovuto cambiare hotel durante i Mondiali, senza specificare il motivo. La squadra sta partecipando con buoni risultati, con Haaland in evidenza e Nyland che ha parato diversi tiri. La squadra si sta dimostrando compatta e in grado di resistere alle pressioni del torneo. La modifica della sistemazione alberghiera non ha causato ulteriori problemi alla partecipazione.

Miami (USA), 9 luglio 2026 - La nazionale norvegese si sta regalando il miglior mondiale di sempre, con Haaland trascinatore, un Nyland paratutto e una squadra compatta che sa soffrire. Per la prima volta nella propria storia, gli scandinavi hanno infatti raggiunto i quarti di finale di un grande torneo internazionale e l'obiettivo è quello di superare l'ostacolo Inghilterra per regalarsi una semifinale difficilmente pronosticabile. Nonostante la bella avventura in Nord America, tuttavia, i ragazzi di Solbakken hanno dovuto affrontare più di un intoppo nelle ultime ore di avvicinamento alla grande sfida di sabato 11 luglio. Se diversi giocatori nei giorni scorsi sono stati colpiti da un virus respiratorio, la cui emergenza appare rientrata, questa volta a creare disagi è stato l'hotel che ospita la selezione a Miami. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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