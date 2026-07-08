Paolini-Kostyuk oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Di nuovo a caccia del sogno della semifinale. Jasmine Paolini, due giorni dopo, si riprende la scena del Centre Court per affrontare l’ucraina Marta Kostyuk e cercare di tornare, due anni dopo, in semifinale a Wimbledon. E quella che affronta è una sfida non banale, considerata soprattutto la netta crescita dell’avversaria in un 2026 che l’ha posta al centro di quell’attenzione che le era pronosticata da anni. Il conto dei precedenti dice 2-1 per Jasmine, che l’ha affrontata due volte a Cincinnati (con risultati quasi speculari) nel 2022 e 2023 e, in mezzo, al primo turno di Cluj-Napoca del 2022, vincendo. Questo è chiaramente il miglior Wimbledon della carriera per Kostyuk, che fino ad ora mai era arrivata oltre il terzo turno sull’erba più famosa al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Marta Kostyuk vs Jasmine Paolini | Wimbledon 2026 Quarter-Final | Preview & Prediction

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Su che canale vedere in tv Paolini-Kostyuk, Wimbledon 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini affronterà Marta Kostyuk nei quarti di finale di Wimbledon, torneo che si svolge sui campi di Londra.

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Wimbledon, oggi sui canali Sky: Uno: 12:00 Krueger - Kostyuk Cobolli - De Minaur Keys - Noskova Fritz - Bublik Tennis: 12:00 Krueger - Kostyuk Paolini - Eala Dimitrov - Fery Lehecka - Zverev Arena: 12:00 Diretta Wimbledon 4K: 14:00 Tutti i match del Central x.com

2026 Wimbledon Ladies' Singles Round 4: [13] J. Paolini def. [29] A. Eala 6-4, 4-6, 6-3 reddit

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