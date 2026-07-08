Paolini-Kostyuk oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi sul Centre Court di Wimbledon, Jasmine Paolini affronta Marta Kostyuk nel secondo turno del torneo. La partita si svolge due giorni dopo il suo precedente match, con Paolini che cerca di risalire verso le semifinali, obiettivo che non raggiunge da due anni. La sfida viene trasmessa in diretta e anche in streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di nuovo a caccia del sogno della semifinale. Jasmine Paolini, due giorni dopo, si riprende la scena del Centre Court per affrontare l’ucraina Marta Kostyuk e cercare di tornare, due anni dopo, in semifinale a Wimbledon. E quella che affronta è una sfida non banale, considerata soprattutto la netta crescita dell’avversaria in un 2026 che l’ha posta al centro di quell’attenzione che le era pronosticata da anni. Il conto dei precedenti dice 2-1 per Jasmine, che l’ha affrontata due volte a Cincinnati (con risultati quasi speculari) nel 2022 e 2023 e, in mezzo, al primo turno di Cluj-Napoca del 2022, vincendo. Questo è chiaramente il miglior Wimbledon della carriera per Kostyuk, che fino ad ora mai era arrivata oltre il terzo turno sull’erba più famosa al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

paolini kostyuk oggi wimbledon 2026 orario tv programma streaming
© Oasport.it - Paolini-Kostyuk oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Marta Kostyuk vs Jasmine Paolini | Wimbledon 2026 Quarter-Final | Preview & Prediction

Video Marta Kostyuk vs Jasmine Paolini | Wimbledon 2026 Quarter-Final | Preview & Prediction

Notizie e thread social correlati

Su che canale vedere in tv Paolini-Kostyuk, Wimbledon 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini affronterà Marta Kostyuk nei quarti di finale di Wimbledon, torneo che si svolge sui campi di Londra.

Leggi anche: Paolini-Montgomery oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming

Temi più discussi: Jasmine Paolini oggi a Wimbledon 2026 contro Marta Kostyuk: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Paolini sfida Kostyuk per la semifinale: quando gioca e dove vederla; Paolini-Kostyuk, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Paolini, è tornata la magia. Batte Eala e si emoziona per Federer in tribuna: Sei il mio idolo.

paolini kostyuk paolini kostyuk oggi wimbledonSu che canale vedere in tv Paolini-Kostyuk, Wimbledon 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini affronterà Marta Kostyuk ai quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. oasport.it

Paolini-Kostyuk oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streamingDi nuovo a caccia del sogno della semifinale. Jasmine Paolini, due giorni dopo, si riprende la scena del Centre Court per affrontare l'ucraina Marta ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web