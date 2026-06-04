Kostyuk-Andreeva e Shnaider-Chwalinska oggi Roland Garros 2026 | orari semifinali femminili tv programma streaming

Notizia in breve

Le semifinali del singolare femminile di Roland Garros 2026 si giocano oggi, giovedì 4 giugno, sul Court Philippe Chatrier. Due partite sono in programma, con le giocatrici che si sfidano per accedere alla finale. Gli incontri si svolgono nel pomeriggio e saranno trasmessi in diretta su vari canali televisivi e piattaforme streaming.