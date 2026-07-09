MotoGP su TV8 | orari GP Germania 2026 il programma in chiaro dal 10 al 12 luglio

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà dal 10 al 12 luglio. La Sprint sarà alle 15:00 di sabato 11, mentre la corsa principale è prevista alle 14:00 di domenica 12. La manifestazione sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si disputerà dal 10 al 12 luglio. La Sprint dell’undicesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 11, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 12. Si gareggerà nel peculiare autodromo del Sachsenring. Il tracciato è il più corto del Mondiale (misura solo 3.671 metri ), ma richiama sempre tanto pubblico. Difatti, nel 2025 sono state registrate ben 250.000 presenze nell’arco dei tre giorni. Piace sicuramente più agli spettatori che ai piloti, in quanto la pista è lenta e tortuosa. L’unica eccezione è Marc Marquez, il cui amore per le pieghe a sinistra, qui, è esaltato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP di Germania (MotoGP): 10/07: 10:45 - 11:30 Libere 1 15:00 - 16:00 Pre Q 11/07: 10:10 - 10:40 Libere 2 10:50 - 11:30 Qualifiche (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint (anche su TV8) 12/07: 09:40 - 09:50 Warm-Up 14:0 x.com

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