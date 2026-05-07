MotoGP su TV8 | orari GP Francia 2026 il programma in chiaro dall’8 al 10 maggio

Dal 8 al 10 maggio si terrà il Gran Premio di Francia di MotoGP, trasmesso in diretta su TV8. La Sprint della quinta tappa dell’edizione 2026 del campionato si svolgerà alle 15:00 di sabato 9, mentre la gara principale si svolgerà alle 14:00 di domenica 10 maggio. Questi orari sono ufficiali e riguardano le sessioni in chiaro.

Il Gran Premio di Francia di MotoGP si disputerà dall’ 8 al 10 maggio. La Sprint del quinto atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 9, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 10. Si gareggerà per la ventisettesima volta consecutiva a Le Mans. Difatti, il GP di Francia è stato a lungo itinerante, tenendosi in una serie di autodromi differenti. In particolare, a lungo è andata in scena un’alternanza fra il Paul Ricard e, appunto, Le Mans che con l’avvento del XXI secolo ha assunto il ruolo di palcoscenico esclusivo della tappa transalpina, che va considerata a tutti gli effetti una ‘Classica’ del calendario iridato.🔗 Leggi su Oasport.it

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