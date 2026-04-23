Dal 24 al 26 aprile si terrà il Gran Premio di Spagna di MotoGP, trasmesso in diretta su TV8. La Sprint Race è prevista per il sabato alle 15:00, mentre la gara principale si svolgerà alle 14:00 di domenica. Questo evento rappresenta il quarto appuntamento stagionale del campionato 2026, con tutte le gare visibili in chiaro sulla rete televisiva.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena dal 24 al 26 aprile. La Sprint di quello che è diventato il quarto appuntamento dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 di sabato 25, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 di domenica 26. Si correrà nell’autodromo di Jerez de la Fronteira, in Andalusia. Come d’abitudine, il tracciato intitolato alla memoria di Angel Nieto sarà il primo dei quattro situati in terra spagnola deputati a organizzare un GP iridato. Qualche anno fa, si era parlato di ridurre il numero di eventi iberici, ma l’idea non è mai stata portata avanti. D’altronde, appuntamenti in Paesi esotici non si sono mai concretizzati o hanno avuto vita molto breve.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP su TV8: orari GP Spagna 2026, il programma in chiaro dal 24 al 26 aprile

Notizie correlate

MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a JerezNel week end del 24-26 aprile il Motomondiale tornerà in scena a Jerez de la Frontera, per il GP dei Spagna.

MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint in diretta, programma in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenica; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Spagna; MotoGP, Gran Premio di Spagna, Jerez: gli orari in tv su Sky, NOW e TV8; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez.

MotoGP su TV8: orari GP Spagna 2026, il programma in chiaro dal 24 al 26 aprileIl Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena dal 24 al 26 aprile. La Sprint di quello che è diventato il quarto appuntamento dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 di sabato ... oasport.it

GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenicaI dettagli della programmazione televisiva del GP di Spagna 2026 della classe MotoGP, diretta su Sky-NOW, differita su TV8 ... formulapassion.it

Ultimo Gran Premio in Austria! #motogp #VR46 #viralpost #viral #love - facebook.com facebook

MotoGP, orari e dove vedere il GP di Spagna a Jerez #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP x.com