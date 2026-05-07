MotoGP orari prove libere GP Francia 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani si svolgeranno le prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato MotoGP 2026. Dopo il weekend a Jerez de la Frontera, il circuito francese accoglie i piloti per le sessioni di allenamento che precedono le qualifiche e la gara. Gli orari delle prove, trasmessi in diretta su TV8 e Sky, permetteranno agli appassionati di seguire da vicino le evoluzioni dei motociclisti sul tracciato.

Siamo pronti per vivere il ritorno in scena del Motomondiale 2026. Dopo la tappa di Jerez de la Frontera (e prima di quella di Barcellona) è tempo di vivere il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato. Sulla pista di Le Mans ci attende un evento di estrema importanza per le tre categorie. Ci attende un venerdì da non sbagliare tra prove libere e pre-qualifiche. Come arriviamo all’appuntamento francese? Nella classe regina vediamo Marco Bezzecchi al comando con 101 punti dopo 3 vittorie e un secondo posto ma diverse cadute di troppo nelle Sprint Race. Seconda posizione per Jorge Martin con 90, terza per Fabio Di Giannantonio a quota 71, quarta per Pedro Acosta con 66 punti mentre rimane in quinta posizione Marc Marquez a 55 dopo l’ennesima caduta domenicale.🔗 Leggi su Oasport.it

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