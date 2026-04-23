MotoGP orari prove libere GP Spagna 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Dopo un mese di pausa, il Motomondiale 2026 torna con le prove libere del Gran Premio di Spagna. La cancellazione del Gran Premio del Qatar, a causa di questioni legate alla regione mediorientale, ha lasciato i team e i piloti senza gare per diverse settimane. Domani si svolgeranno le sessioni di prove, con orari e dettagli disponibili in streaming e su varie piattaforme televisive.

Finalmente va a concludersi la lunga pausa del Motomondiale 2026. Il rinvio del Gran Premio del Qatar per le ben note vicende mediorientali ha dato sostanzialmente un mese di riposo a team e piloti. Il ritorno in pista avverrà nel weekend in arrivo, ovvero, il 24-26 aprile prossimi con la tappa classica del Gran Premio di Spagna che è diventato quindi il quarto appuntamento della stagione per le due ruote. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Jerez de la Frontera, uno dei templi del motociclismo. Vedremo, quindi, chi sarà in grado di togliersi la ruggine di dosso nella maniera più veloce. A proposito, dove eravamo rimasti?...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky Notizie correlate MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingVenerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026. MotoGP oggi, GP USA 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingVenerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenica; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez; MotoGP 2026 Spagna: info, orari, programmazione TV. MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyFinalmente va a concludersi la lunga pausa del Motomondiale 2026. Il rinvio del Gran Premio del Qatar per le ben note vicende mediorientali ha dato ... oasport.it MotoGp, prove libere e prequalifiche Gp Americhe: orari e dove vederle in tvTorna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con ... adnkronos.com Campione del mondo Moto2 2025 con Italtrans 83 GP disputati 5 vittorie 13 podi 9 pole position 3 giri veloci Da questa stagione è pilota ufficiale in MotoGP con la Honda preparata da Lucio Cecchinello Compie oggi 22 anni il primo campione del mondo brasil - facebook.com facebook