MotoGP GP Germania dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring | gli orari tv di Sky e TV8 in streaming su Now

Dopo una settimana di pausa, si è disputato il Gran Premio della Germania sul circuito del Sachsenring. La gara è visibile in diretta su Sky e TV8, con streaming disponibile su Now. La competizione coinvolge le classi del campionato del mondo 2026 della MotoGP e delle altre categorie del Motomondiale.

Dopo una settimana di pausa è giunto il momento di un nuovo appuntamento con il campionato del mondo 2026 della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale. Siamo arrivati all'undicesima tappa, che chiude la prima metà della stagione e che si svolge prima della sosta estiva di quasi un mese. Si tratta dell'atteso Gran Premio di Germania, in programma da venerdì 10 a domenica 12 luglio sul circuito del Sachsenring in Sassonia. Sarà un weekend importante per tutti, visto che il risultato di questa gara resterà nella mente dei piloti per quattro settimane, con la lotta per il titolo in MotoGP sempre più aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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