MotoGP GP Spagna dove vedere la gara di Jerez | gli orari tv di Sky e TV8 in streaming su Now

Il quarto appuntamento della stagione di MotoGP si svolge a Jerez, in Spagna. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP e sarà disponibile anche in streaming su Now. Gli appassionati potranno seguire l’intero weekend di prove, qualifiche e gara attraverso questi canali. La programmazione dettagliata degli orari è stata comunicata per permettere agli spettatori di seguire l’evento in modo completo.

Dopo quasi un mese di pausa forzata è giunto il momento di tornare in pista per i protagonisti del campionato del mondo di MotoGP e delle altre classi del Motomondiale. Il quarto appuntamento dell'anno segna anche il debutto della stagione europea con il Gran Premio di Spagna, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 sul Circuito de Jerez dedicato ad Angel Nieto. Sarà un fine settimana molto importante per tutti, dato che non si corre una gara ufficiale da quattro settimane, dopo il rinvio a fine stagione di quella in Qatar a causa della guerra in Iran. Si ripartirà sempre con una moto italiana davanti, che quest'anno è però l'Aprilia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia Notizie correlate MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWPer il Motomondiale è arrivato il momento del primo appuntamento della stagione 2026. MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWDopo due weekend di pausa i protagonisti della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale sono pronti a tornare in pista. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenica; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez; Quando si corre il GP di Spagna di MotoGP? Il programma completo. MotoGP su TV8: orari GP Spagna 2026, il programma in chiaro dal 24 al 26 aprileIl Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena dal 24 al 26 aprile. La Sprint di quello che è diventato il quarto appuntamento dell'edizione 2026 del ... oasport.it MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyFinalmente va a concludersi la lunga pausa del Motomondiale 2026. Il rinvio del Gran Premio del Qatar per le ben note vicende mediorientali ha dato ... oasport.it Troy Bayliss ha scritto alcune delle pagine più belle della storia Ducati, sia in #MotoGP che in #SBK, dimostrandosi un pilota completo sotto ogni punto di vista. Non gli fareste una statua a Borgo Panigale fuori la sede dellla Rossa - facebook.com facebook