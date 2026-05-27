Durante il fine settimana si svolge il settimo appuntamento della MotoGP al Mugello. La gara è visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e anche in streaming su Now. La copertura televisiva copre l’intero weekend, offrendo trasmissioni dal venerdì fino alla corsa di domenica. Gli orari specifici degli eventi sono disponibili sui canali e sulla piattaforma streaming.

Ci siamo, sta per scattare il semaforo verde di uno dei momenti più attesi di tutta la stagione per il campionato del mondo della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale. Il settimo appuntamento dell'anno per la serie iridata, infatti, è il Gran Premio d'Italia, in programma da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026 sul circuito del Mugello, in provincia di Firenze. Sarà un fine settimana speciale per i piloti italiani della MotoGP e delle altre classi, proprio nel 50esimo anniversario della prima edizione del GP d'Italia al Mugello. Il campionato si sta rivelando molto combattuto quest'anno e, dopo due settimane di pausa, si riparte con l'Aprilia in testa alla classifica piloti e a quella costruttori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP GP Italia, dove vedere la gara del Mugello: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now

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