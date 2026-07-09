Il Gran Premio di Germania, in programma dal 10 al 12 luglio, sarà l’undicesimo dei ventidue del campionato MotoGP 2026. Cinque piloti sono in corsa per il titolo mondiale, ma il weekend si concentrerà su Marc Marquez, che parte come protagonista. La gara si svolgerà a metà stagione, con i piloti che cercano di consolidare o recuperare punti in classifica. È la prima occasione per alcuni di rafforzare le proprie posizioni in vista delle fasi finali.

Il Mondiale di MotoGP si prepara ad affrontare il giro di boa della stagione. Il Gran Premio di Germania, programmato nel weekend del 10, 11 e 12 luglio sarà difatti l’ undicesimo dei ventidue appuntamenti previsti nel corrente 2026. Dopodiché, vi saranno quattro settimane di pausa. Dunque, siamo prossimi in tutto e per tutto alla conclusione della prima metà dell’annata agonistica. Si riparte nel segno dell’ incertezza, perché le gare di giugno hanno profondamente cambiato i connotati della lotta iridata. O meglio, hanno mostrato una realtà ben diversa rispetto a quella apparentemente dipinta dal Mugello, quando il Mondiale appariva una questione riservata ai due Cavalieri Neri, ossia i centauri del Factory Team Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, GP Germania 2026. In cinque per il titolo, ma il weekend ruoterà attorno a Marquez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aprilia domina, pero no el que esperaban | Bezzecchi vuelve a fallar y Marc SUFRE | DURALAVITA

Notizie e thread social correlati

MotoGP, statistiche GP Germania 2026. Marc Marquez punta a ‘La Décima’ vittoria!Il Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà dal 10 al 12 luglio 2026, con Marc Marquez che mira a ottenere la sua decima vittoria nel circuito.

MotoGP, GP Germania 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 10-12 luglio al Sachsenring (titolo) Alessandro PassantiIl Gran Premio di Germania 2026 della MotoGP si svolgerà dal 10 al 12 luglio al circuito del Sachsenring.

Temi più discussi: MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; GP Germania 2026: orari Sky/Now e TV8; MotoGP Germania 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; MotoGP, GP Germania 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 10-12 luglio al Sachsenring.

Toprak Razgatlioglu presenta il GP di Germania 2026 al Sachsenring: Ci vinsi nel 2014 ma con la MotoGP sarà una sfida diversa. Voglio migliorare ancora. #toprakrazgatlioglu #yamaha #sachsenring #motogp x.com

MotoGP | Gp Germania: i dati Brembo per il SachsenringBrembo GP Germania Sachsenring MotoGP 2026 - La MotoGP arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, undicesima tappa del Motomondiale 2026. L'appuntamento tedesco rappresenta anche il giro di ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP su TV8: orari GP Germania 2026, il programma in chiaro dal 10 al 12 luglioIl Gran Premio di Germania di MotoGP si disputerà dal 10 al 12 luglio. La Sprint dell'undicesimo atto dell'edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ... oasport.it