Il Gran Premio di Germania 2026 della MotoGP si svolgerà dal 10 al 12 luglio al circuito del Sachsenring. Sono previsti orari e dettagli sulla trasmissione televisiva e streaming, ma non sono ancora stati comunicati. La gara segna il ritorno del campionato dopo la parentesi di Assen e rappresenta un appuntamento chiave nella lotta per il titolo mondiale della classe regina.

Si entra nel vivo dell’estate del Motomondiale 2026. Dopo aver salutato l’università delle moto, ovvero Assen, siamo pronti per vivere un fine settimana di capitale importanza, specialmente pensando alla classe regina ed alla sua avvincente ed incerta lotta per il titolo iridato. Siamo pronti per alzare il sipario, infatti, sul Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tortuoso e ben poco spettacolare tracciato del Sachsenring per una tappa che ci dirà molto a livello di classifica generale. La MotoGP, dopotutto, arriva dalla tappa olandese che ha lasciato strascichi pesanti. Jorge Martin ha preso la vetta della classifica generale con 193 punti, superando Marco Bezzecchi (fermo a 186) reduce dalla spaventosa caduta nelle prime fasi della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, GP Germania 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 10-12 luglio al Sachsenring (titolo) Alessandro Passanti

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