Ai Ogura si avvicina a diventare il primo giapponese a vincere il titolo mondiale in MotoGP. Attualmente, è il protagonista principale di questa stagione, con possibilità di realizzare un risultato storico. La sua corsa al campionato ha attirato l’attenzione degli appassionati, che si chiedono se possa concretizzarsi questa impresa o se si tratti di un’ipotesi irrealistica. La stagione prosegue con Ogura in prima fila per il titolo.

Ai Ogura è uno degli uomini del momento in MotoGP. Anzi è l’uomo del momento, quello con l’articolo determinativo. È lui il soggetto più caldo di questo periodo. Non solo per aver conseguito la prima vittoria della carriera ad Assen, bensì anche per le novità legate al mercato piloti e, soprattutto, per quanto potrebbe rappresentare per la storia del Motociclismo. Rebus sic stantibus, va considerato un legittimo pretendente al titolo mondiale 2026. La sua candidatura si è levata nel mese di giugno come il Sole del suo Paese. Difatti, nelle ultime quattro gare disputate, Ogura è il secondo pilota ad aver marcato più punti in assoluto. Tra Mugello, Balaton Park, Brno e Assen ne ha assommati 91. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, Ai Ogura sarà il primo giapponese Campione del Mondo? ‘Sogno di una notte di mezza estate’ o scenario plausibile?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Usa: lo Sky Tech dell'incidente tra Marquez e Di Giannantonio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il sogno di mezza estate: "Sarà una danza esplosiva pensata per i giovani"

Leggi anche: La danza ancora protagonista al Comunale con "Sogno di una notte di mezza estate"

Temi più discussi: Yamaha cambia tutto: Jorge Martin e Ai Ogura i piloti ufficiali nel 2027 e 2028; Martìn e Ogura nuova coppia Yamaha dal 2027; MotoGP, griglia piloti 2027 e news di mercato: Ktm con Alex Marquez e Di Giannantonio; MotoGP, Jorge Martín Passa In Yamaha Dal 2027: Sarà La Nuova Coppia Con Ai Ogura.

Comunicato stampa di Yamaha Motor riguardante le sue attività agonistiche. Campionato del mondo MotoGP: Yamaha annuncia l'ingaggio di Jorge Martín e Ai Ogura. reddit

UFFICIALE: Ai Ogura ed Jorge Martin saranno Piloti de Team Factory Yamaha per la stagioni 2027 e 2028. Ai Ogura diventa il primo giapponese in MotoGP ad essere Pilota titolare del Team Yamaha. Dal 2002 solamente le wild card Abe, Yoshikawa e Nak x.com

Yamaha cambia pelle: correrà con Jorge Martin e Ai Ogura nel prossimo biennioPavesio: L’ingaggio di piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e la nostra fiducia nel progetto. Ci aspettiamo che Jorge ci aiuti a migliorare le prestazioni sin dal primo giorno ... gpone.com

Yamaha cambia tutto: Jorge Martin e Ai Ogura i piloti ufficiali nel 2027 e 2028Mercato MotoGP: la realtà di Iwata punta sul campione del mondo del 2024 e sul giovane che ha riportato il Giappone al successo dopo 22 anni ... motogp.com