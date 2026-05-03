La danza ancora protagonista al Comunale con Sogno di una notte di mezza estate
Va in scena mercoledì 6 maggio 2026 alle 20.30 per la stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena, Sogno di una notte di mezza estate, recente coreografia tratta dalla commedia di Shakespeare e firmata da Davide Bombana per la COB Compagnia Opus Ballet.Davide Bombana ha seguito una personale.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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